أكادير .. عمال فندق يطالبون الوالي ” حجي” التدخل لرفع الضرر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

راسل المكتب النقابي لعمال وعاملات فندق ” مصنف” بأكادير، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شكاية الى والي الجهة ” حجي” يطالبون من خلالها برفع الضرر الذي لحقهم مما وصفوها ب ” التعسفات والطرد” من المسير القانوني للفندق في اطار التصفية القضائية.

الشكاية المديلة بعدد من الوثائق من ضمنها محضر مفتشية الشغل، التي رفض السانديك دعواتها للقاء مع العمال، وكذلك رفض الحوار لايجاد الحلول.

واعتبر العمال المضربون مند أيام، أنه من تأسيس المكتب النقابي، بدأ المسير القانوني نهج جميع انواع التعسفات، من طرد ممنهج وتهديدات بالفصل، وتوقيف الراتب الشهري، وتلفيق التهم، بالرغم من أن تأسيس مكتب نقابي جاء بعد احساس العمال ان حقوقهم مهضومة، وأن سنوات عملهم داخل المؤسسة الفندقية مهددة بالضياع.

وأضافت الشكاية التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، أن السانديك، قام بتخويل جزء من مسؤوليته القانونية، الى شركة ” مجهولة” وتكليفها بعدد من العمال، دون علمهم او التشاور معهم، في طريقة يعتبرونها غير قانونية الهدف منها ممارسة الضغط من أجل طرد العمال وهضم سنوات من عمرهم افنوها داخل الفندق.

وفي ذات السياق ، أصدر المكتب النقابي بيانا إستنكاريا ، ندد من خلاله بما وصفها ب “التعسفات الصبيانية” التي ينهجها مسير الفندق في حق الشغيلة منذ تأسيسهم للمكتب النقابي ، حيث لم يدخر جهدا في توجيه تهديدات بالطرد والفصل وتوقيف الراتب الشهري للمستخدمين، اضافة التهديد بتلفيق تهم واهية في حق النقابيين مقابل التخلي عن إنتمائهم النقابي وعدم المطالبة بحقوقهم ومطالبة العمال والعاملات بنهج سياسة ” شوف أو سكت “.

وأشار البيان كذلك لعدد من التجاوزات والخروقات التي قام المسير القانوني للفندق ، من قبيل تعيين مدققين لحسابات الفندق أحدهما يشغل منصب مدير لفندق منافس يخضع هو الآخر للتصفية القضائية، وهو ما اعتبره المكتب النقابي تهديدا لضوابط السر المهني الذي يربط الفندق بزبنائه المخلصين والمتعاملين معه من التجار .

بالإضافة إلى تحدث البيان عن قيام هذا المسير بتوظيف زوجة مدير الفندق المنافس كمسؤولة على الطوابق حيث وصفوا هذا التوظيف بالمشبوه والخطير والذي يضرب بعرض الحائط المصلحة العامة للفندق .

وضعية تأتي أيام قليلة من خلال نقاشات بين برلمانيي الجهة والمؤسسات معنية، من أجل الرفع من العرض السياحي، والبحث على كيفية الخروج من الازمة السياحية التي عصفت بمدينة ” الانبعاث”، ومن ضمنها أساليب الطرد والتعسفات التي تتعرض لها الطبقة الشغيلة في المجال السياحي، والتي تعتبر من الاولويات في أي استراتيجية موضوعة للنهوض بالقطاع.

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