غضب في تندوف بعد تمارين ترأسها زعيم انفصاليي البوليساريو

هبة بريس

أفادت قناة “ميدي 1 تيفي” أن ابراهيم غالي زعيم انفصاليي البوليساريو، تزعم الأربعاء المنصرم بالقاعدة العسكرية المسماة “الشهيد حداد” بمخيمات تندوف، حفل نهاية تكوين فوج جديد من المليشيات المسلحة للإنفصاليين.

وذكرت القناة، أنه عقب ذلك تزعم تمرينا عسكريا كان على شكل مناورة للتوغل في الخط الدفاعي للقوات المسلحة الملكية.

هذه التمارين، يضيف ذات المصدر، خلفت ردود فعل قوية وغاضبة داخل مخيمات تندوف و ذلك مباشرة بعدما أمر زعيم الإنفصاليين بتنظيم هذا الحفل أقل من شهرين على ولوج هؤلاء الشباب مركز التدريب، بينما في الواقع تمتد مرحلة التدريب العادي مدة سنة كاملة.

و كان الهدف الرئيسي لزعيم الإنفصاليين هو تحويل انتباه سكان المخيمات عما يقع حاليا من حملات للضغط و الترهيب تنفذها الملشيات المسلحة للإنفصاليين.

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