بعد 55 يوما.. بوينغ تعترف بخطئها القاتل بحادثتي “737 ماكس”

هبة بريس - وكالات

أقرت شركة “بوينغ” الأميركية بأنها كانت على دراية بوجود مشكلة تهدد سلامة طائرات طراز “737 ماكس”، وذلك قبل وقوع كارثتي إندونيسيا وإثيوبيا، لكنها تغاضت وقررت “عدم التصرف”، وفق ما نقل موقع “سي إن إن”.

واعترفت الشركة الأميركية سابقا بأن نظام التنبيه الذي كان من المفترض أن يكون ميزة رئيسية في الأسطول “لم يكن قابلا للتشغيل في جميع الطائرات”.

وقال “سي إن إن” إن بوينغ أصدرت بيانا جديدا، الأحد، يؤكد أن الشركة كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرتين “بأن نظام الإنذار لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين”.

وبالرغم من العلم المسبق، إلا أن الشركة لم تكلف نفسها عناء إخبار خطوط الطيران أو إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالمشكلة.

وأشار المصدر إلى أن بوينغ قامت بإشارة بسيطة إلى الخطأ عند إدارة الطيران الفيدرالية، بعد حادثة التحطم الأولى، لكنها لم تكشف كل التفاصيل، مضيفا “كما أنها لم تذكر ما إذا كان الخلل يتعلق بالسلامة أم لا”.

وجاء في البيان الجديد للشركة العملاقة “حين تعود طائرات ماكس إلى العمل، سيحظى الأسطول بأكمله بنظام تنبيه واضح مفعل وقابل للتشغيل في أي وقت”.

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