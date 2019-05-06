اعتقال مزور الاوراق للمالية بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اعتقلت عناصر من الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بتارودانت ، وعناصر مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي، شخص في الاربعينيات من عمره ، متلبسا بعرض أوراق مالية للتداول والنصب.

وجرى إيقاف الاربعيني المتحدر من مدينة اولاد تايمة، يوم أمس الاحد 5 ماي، بسوق باب الخميس بتارودانت ، بعدما حاول ترويج أوراق مزوة بالسوق المذكور ، غير أن بعض التجار انتبه الى الاوراق المسلمة له ، من المتهم وهي اوراق من فئة مائة ومائتان درهما .

وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن المعني بالأمر يشتبه في تزويره لأوراق مالية بالعملة الوطنية واستعمالها في اقتناء سلع وبضائع، ووجد بحوزته مبلغ مالي يقدر 5000 الاف درهم من الاوراق المزورة.

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