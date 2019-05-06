فاجعة تهز مصر في أول أيام رمضان .. قتلى بحادث سير خطير

هبة بريس - وكالات

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب آخرون، الاثنين، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وحافلة صغيرة في محافظة الشرقية، شمالي البلاد، في مصر.

وقال موقع “الشروق” المصري إن الحادث وقع في مدينة العاشر من رمضان، مضيفا أنه خلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة وقعت نتيجة “التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية”.

وكان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا بوقوع تصادم مروع بين سيارة نقل و”أتوبيس خاص” بمدخل مدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية إلى منطقة الحادث، كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى “بلبيس المركزي” و”الأحرار العام”.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.

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