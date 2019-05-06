رئيسة وزراء نيوزيلندا: فاجأني عرض الزواج ولا فكرة لدي عن موعد الزفاف

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين إنها تفاجأت عندما تقدم كلارك جايفورد الذي تربطها به علاقة عاطفية منذ وقت طويل بطلب الزواج منها خلال عطلة عيد القيامة وقالت إنها ليس لديها فكرة عن موعد الزفاف.

وفي أول إفادة صحافية أسبوعية لها منذ تواتر أنباء الأسبوع الماضي عن خطبتها لجايفورد الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا عن الصيد، قالت أرديرن “فاجأني الطلب”. وأضافت أنهما لم يضعا خططا رسمية للزواج.

وأشارت أرديرن إلى أن عرض الزواج حدث عندما كانت هي وجايفورد وأفراد الحماية الخاصة بها وبعض السكان المحليين وكلب سرق منها قطع شوكولاتة في مكان “جميل” على تل موكوتاهي في شبه جزيرة ماهيا في خليج هاوكي بنيوزيلندا.

وأضافت مازحة: “لذلك كان رومانسيا للغاية”.

وزفاف قادة الدول وهم في السلطة أمر نادر على مستوى العالم وسيأتي زواج رئيسة وزراء نيوزيلندا بعدما اعتبر كثيرون حملها العام الماضي رمزا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية.

ويعتني جايفورد (41 عاما) بابنتهما نيفي تي أروها البالغة من العمر عشرة شهور بينما تدير أرديرن (38 عاما) شؤون البلاد.

وأرديرن ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو عام 1990.

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحافيون أن أرديرن تضع خاتما حول إصبعها الأوسط خلال مناسبة عامة يوم الجمعة. وقالت أرديرن إنه خاتم جدة جايفورد.

وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها ترتدي الخاتم منذ عيد القيامة. ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج.

وقالت أرديرن: “لم أكن أحاول إخفاء النبأ الخاص بنا عن أحد لكن مقاس الخاتم لا يناسب الإصبع البنصر ببساطة لذا وضعته في الأوسط”.

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