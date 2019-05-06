ترامب: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل 100%

نُشر بتاريخ :  2019-05-06 - 09:47
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هبة بريس - وكالات

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيليّة قطاع غزة ردّاً على إطلاق صواريخ منه.

وكتب ترامب على تويتر “مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيّتين. نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها”.

وأضاف “لشعب غزّة – هذه الأعمال الإرهابيّة ضدّ إسرائيل لن تجلب لكُم شيئاً سوى مزيد من البؤس. أنهوا العنف واعملوا من أجل السّلام – هذا يمكن أن يحدث!”.

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