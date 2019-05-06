الجديدة: المسرح المدرسي دعامة لبناء مدرسة المواطنة

أحمد مصباح – الجديدة

تحت شعار: “المسرح المدرسي دعامة أساسية لبناء مدرسة المواطنة”، نظمت جمعية تنمية التعاون المدرسي بالجديدة، المهرجان الإقليمي للمسرح المدرسي 2018/2019، .الذي تواصلت فعالياته طيلة يومي الخميس إلى الجمعة 2 – 3 ماي 2019.

هذا، وعرفت هذه التظاهرة الإبداعية المتميزة مشاركة تلميذات وتلاميذ من المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي، بالنفوذ الترابي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للجديدة، والتي توزعت ما بين مدارس مستقلة ومجموعات مدارس، هي كالتالي: مدرسة المتنبي، مدرسة للازهرة، مجموعة مدارس أولاد احسين، مدرسة التهذيب، مدرسة للأمينة، مدرسة محمد السادس، مجموعة مدارس الغربة، مدرسة النخيل، مجموعة مدارس الرواحلة، مجموعة مدارس عبد الرحمان الداخل، مجموعة مدارس سيدي أحمد بن امبارك، ومدرسة السنابل.

وحملت المسرحيات التي قدمها في مدد زمنية تراوحت ما بين 20 و40 دقيقة، بمسرح الحي البرتغالي، وبمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة–عبدة سابقا، عناوين: “‘من حقي أن أختلف”، “الضحية”، “أستاذي راك عزيز”، “صديقتي الطبيعة”، “صاحبة الرداء الأحمر”، “المدرسة والشارع”، “أحبك يا وطني”، “حوار بيئة”، “لا لتزويج القاصرات”، “إيكولوجي أنا”، “القاضي الحكيم”، و”آدم الجديد”.

وقد تابع بكثافة تلاميذ المؤسسات التربوية من عاصمة دكالة وإقليم الجديدة، الخميس والجمعة الماضيين، هذه العروض المسرحية الشيقة التي قدمتها فرق من الممثلين الصغار، لم تتعد كل تشكيلة منها 12 تلميذة وتلميذا، باللغة العربية، الأمازيغية، الحسانية والفرنسية، والتي كانت من تأطير ثلة من نساء ورجال التعليم، ممن بصموا بعطاءاتهم ومساهماتهم مجال الفن والإبداع ذي الصلة بالمسرح المدرسي.. المسرح الذي يعتبر عن جدارة واستحقاق “أب الفنون”.

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