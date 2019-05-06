زياش والنصيري يحسمان الجدل: سنصوم يوم مواجهة توتنهام

نُشر بتاريخ :  2019-05-06 - 09:24
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هبة بريس - وكالات

يبدو أن اثنين من أبرز نجوم أياكس أمستردام الهولندي قررا، وبشكل نهائي، الصيام، في يوم المواجهة الحاسمة لفريقهما أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وقالت صحيفة “ميرور” إن النجمين المغربيين، حكيم زياش ونصير مزراوي، أخبرا النادي أنهما سيصومان خلال ثالث أيام رمضان، الذي يصادف موعد مواجهة أياكس أمام توتنهام في أمستردام، الأربعاء.

وانتهى لقاء الذهاب لمصلحة أياكس بنتيجة 1-0، مما يعني أن أمام الفريق الهولندي فرصة حقيقية لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1996، حيث يحتاج فقط للتعادل على ملعبه.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أمستردام، وسينتظر اللاعبان 17 دقيقة خلال المباراة قبل أن يستطيعا الإفطار حسب موعد أذان المغرب بتوقيت العاصمة الهولندية.

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