بعد الانتقادات .. دولة مسلمة تتراجع عن إعدام المثليين

هبة بريس - وكالات

أعلنت سلطنة بروناي، أمس الأحد، تراجعها عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي “الزنا والمثلية الجنسية”، بعد الانتقادات التي واجهتها مؤخرا.

وقال سلطان بروناي حسن البلقية في خطاب عشية شهر رمضان: “كما هو واضح لأكثر من عقدين، مارسنا وقفا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام في القضايا بموجب القانون العام.. سيتم تطبيق هذا أيضا على الحالات بموجب قانون العقوبات الشرعي”، ويعني بذلك القانون الأخير الذي صدر عن السلطان استنادا إلى “الشريعة الإسلامية”، الذي يعاقب بالإعدام كل من يمارس الزنا والمثلية الجنسية في السلطنة.

وتعهد السلطان بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعتها السلطنة قبل عدة سنوات.

وتدار بروناي ذات الغالبية المسلمة بنظام قانوني مزدوج من محاكم مدنية، وأخرى شرعية تتعامل مع قضايا مثل الزواج والميراث.

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