لاستضافتها على “المباشر” .. ماء العينين تفرض على القنوات عدم محاورتها حول “الحجاب” والحزب

لبنى أبروك - هبة بريس

مقابل حضورها كضيفة لعدد من البرامج الحوارية التلفزية، أفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس”، أن البرلمانية والقيادية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، حددت بعض المواضيع التي يمنع الحديث حولها أو التعليق عنها.

وذكر ذات المصدر، أن القيادية البيجيدية، المثيرة للجدل، فرضت على قناة فرنسية استضافتها قبل أسابيع، وأخرى مغربية قبل أيام، عدم سؤالها عن الخلاف القائم بينها وبين قيادات حزبها، على خلفية اقصائها من مناصب بالغرفة الاولى، وكذا عن الضجه التي أثارتها صورها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف مصدرنا، أن ماء العينين، شددت قبل قبولها لدعوة القناتين المذكورتين، عدم مفاجأتها بسؤال أو تدخل حول النقاط المذكورة على المباشر، مهددة بقطع حوارها ومغادرة مكان التصوير حال وقوع ذلك.

هذا ويشار الى أن القيادية البيجيدية، رفضت دعوة مجموعة من المنابر الإعلامية للحديث عن الجدل الأخير القائم حول مواقفها الجديدة التي تختلف ومرجعية حزبها وخطاباتها السابقة، واكتفت بالتعبير عن استعدادها مغادرة العدالة والتنمية والالتحاق بحزب جديد ينسجم وأفكارها وتوجهاتها. في حوار خاص مع أسبوعية ورقية

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