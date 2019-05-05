أزمة عمال شركة “سنترال–دانون” بالجديدة تجد أخيرا طريقها للتسوية النهائية

أحمد مصباح – الجديدة

تكريسا لاتفاق الحوار الاجتماعي، الذي انعقد الخميس 25 ابريل 2019، بين الحكومة، الباطرونا وثلاث مركزيات نقابية، ضمنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والذي توخى المساهمة في إرساء السلم الاجتماعي، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، عقدت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدى عمالة إقليم الجديدة، عدة اجتماعات لدراسة نزاع الشغل الجماعي، الذي كان قائما بشركة “سنترال–دانون” بعاصمة دكالة، وأجرائها المنضوين تحت لواء المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل. هذه الاجتماعات تمحورت حول النقاط المدرجة في الدفتر المطلبي المقدم في هذا الشأن.

وبالمناسبة، فقد كان أخر تلك الاجتماعات، الاجتماعان المنعقدان الأحد 28 ابريل 2019، بمقر عمالة الجديدة تحت رئاسة السلطة الترابية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة محمد الكروج.

هذا، وقد تم تتويج هذا المسلسل التفاوضي باجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، الاثنين 29 أبريل 2019، تحت رئاسة المسؤول الترابي الإقليمي، الذي أكد على التزام الأطراف بروح الحوار الجاد والمسؤول، بغية حل نهائي لهذا النزاع، مشددا على ضرورة التقيد فقط بالنقطتين الواردتين بالملف المطلبي، والمتعلقتين بالتشاور مع المكتب النقابي حول لائحة العمال التسعة عشرة (19) العاملين بوحدة الإنتاج، واثني عشر الآخرين (12) العاملين بالوكالة التجارية، وكذا، إسقاط المتابعات القضائية والإدارية في حق الخمسة وثلاثين (35) عاملا الذين قاموا بعرقلة السير العادي للعمل بالشركة، خلال مدة الاعتصام المنظم أمام مقر الوحدة الإنتاجية بالجديدة.

وقد انصبت جل مداخلات الأطراف عند إعطائهم الكلمة، على النقاط التالية:

التوافق بين إدارة الشركة والمكتب النقابي حول لائحة العمال التسعة والأربعين (49) المعنيين بمشروع الملاءمة؛

سحب جميع الشكايات المرفوعة إلى النيابة العامة بابتدائية الجديدة، وإسقاط جميع الإجراءات الإدارية ضد العمال المضربين عن العمل، والذين عمدوا إلى عرقلة حرية العمل، حسب تصريح إدارة الشركة؛

إرجاع العمال المضربين الذين تم فصلهم من طرف إدارة الشركة، ولم يتقدموا بطلب المغادرة في إطار مشروع الملاءمة؛

وعلى إثر مناقشة النقاط الخلافية، وأخذا بعين الاعتبار التوجيهات العاملية، الواردة بالاجتماعات السالفة الذكر، والرامية إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، وإيجاد الحلول الناجعة لهذا النزاع، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، تم الاتفاق بالتراضي على الالتزامات المضمنة بالبروتوكول الاتفاقي، الذي “حرر على الصفاء والوفاء بمدينة الجديدة، بتاريخ الجمعة 3 مايو 2019″، والذي تم التوقيع عليه بين، من جهة، شركة “سنترال–دانون”، الشركة مجهولة الاسم، في شخص ممثلها القانوني، مديرة الموارد البشرية، ندى احبان، الكائن مقرها ب: 191، شارع سيدي محمد بن عبد الله– تور كريسطال، الطابقين الأول والثاني بمارينا الدار البيضاء؛ ومن جهة أخرى، عمال الشركة المنضوين تحت لواء المكتب المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والذي نصت بنوده عما يلي:

البند الأول: التزام الشركة بسحب جميع الشكايات لدى النيابة العامة بابتدائية الجديدة، وإسقاط جميع الإجراءات الإدارية ضد العمال المضربين عن العمل، والذين عمدوا إلى عرقلة حرية العمل، حسب تصريح إدارة الشركة.

البند الثاني: التزام العمال بعدم تحريض أو منع لحرية العمل أو عرقلة السير العادي داخل وخارج المصنع أو الوكالة التجارية، وكذا، عدم المساس بسمعة الشركة ومسؤوليها بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن أي عمل مشين من سب وشتم وتشهير تجاه جميع مكونات المؤسسة، وكذا، احترام القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسة، مع سلك قنوات الحوار الاجتماعي لحل جميع الخلافات المطروحة داخل المؤسسة.

البند الثالث: اتفاق الطرفين على إنهاء علاقة الشغل نهائيا بالنسبة لتسعة وأربعين عاملا (49) الذين تقدموا بطلب المغادرة في إطار مشروع الملاءمة (ستة وعشرين (26) عاملا تابعا للوحدة الإنتاجية، وثلاثة وعشرين عاملا (23) تابعا للوكالة التجارية، و إخلاء أماكن الشغل من طرف المعنيين بعد التوقيع على هذا البروتوكول، وتوصلهم بالتعويضات المحددة بموجب برنامج الملاءمة، يوم الاثنين 6 ماي 2019

البند الرابع: اتفاق الطرفين على إرجاع العمال المضربين الذين لم يستفيدوا من المغادرة في إطار مشروع الملاءمة، إلى أماكن عملهم بعد الالتزام بالشروط المنصوص عليها في البند الثالث بهذا البروتوكول.

البند الخامس: في حالة إخلال أحد الأطراف بهذا البروتوكول الاتفاقي، يحق للمتضرر اللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن.

إلى ذلك، أصدر الاتحاد المغربي للشغل/الاتحاد الإقليمي للنقابات الجديدة، السبت 4 ماي 2019، بيانا للرأي العام، هذا نصه:

بعد إشراف المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة لمختلف أطوار ومجريات ملف شركة “سنطرال-دانون”، وتوضيح وجهات نظره فيما يتعلق بالاقتراحات التي عرضتها إدارة شركة “سنطرال- دانون” بخصوص مطالب العمال، وتوقفت في إجراء سلسة من التفاوضات الجادة والبناءة بين نقابة شركة “سنطرال-دانون” وإدارة الشركة، تحت إشراف السيد عامل إقليم الجديدة، وأعضاء اللجنة الإقليمية للبحت والمصالحة، وبعد نجاحه في التوصل إلى حل متوافق عليه بين كل الأطرا.

يعلن المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة ما يلي:

تنويهه بمجهودات السيد عامل إقليم الجديدة وأعضاء اللجنة الإقليمية للبحت والمصالحة، وحرصهم على تقريب الهوة بين إدارة شركة “سنطرال-دانون3 ونقابة عمال الشركة اعتزازه بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء المكتب النقابي، وتغليب المصلحة العامة على أيه مصلحة ضيقة خاصة اقتناعه بالحلول التي توصل إليها الطرفان، والمتمثلة فيها يلي :

سحب جميع الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بابتدائية الجديدة وإسقاط جميع الإجراءات الإدارية ضد العمال المضربين عن العمل إرجاع العمال المضربين الذين تم فصلهم من طرف إدارة الشركة، ولم يتقدموا بطلب المغادرة في إطار مشروع الملاءمة , تعهد الشركة بضمان حرية العمل النقابي، التزام المكتب النقابي يرفع كافة حالات الاحتجاج ابتداء من التوقيع على بروتوكول الاتفاق، التزام العمال باحترام القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسة، مع سلك قنوات الحوار الاجتماعي لحل جميع الخلافات المطروحة داخل المؤسسة.

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