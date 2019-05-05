حجز 4 كلغ من مخدر الشيرا على متن حافلة بمدخل مدينة الرشيدية

بناء على معلومات وفرتها مصالح الأمن العمومي بالأمن الجهوي بالرشيدية تمكنت فرقة الأبحاث التابعة لنفس المصلحة يوم السبت 4 ماي الجاري من إيقاف شخصين ( رجل وامرأة ) في العشرينيات من العمر وبحوزتهما حوالي 4 كلغ من مخدر الشيرا .

بناء على معلومات وفرتها مصالح الأمن العمومي بالأمن الجهوي بالرشيدية تمكنت فرقة الأبحاث التابعة لنفس المصلحة يوم السبت 4 ماي الجاري من إيقاف شخصين ( رجل وامرأة ) في العشرينيات من العمر وبحوزتهما حوالي 4 كلغ من مخدر الشيرا .