حجز 4 كلغ من مخدر الشيرا على متن حافلة بمدخل مدينة الرشيدية

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هبة بريس – الرشيدية
بناء على معلومات وفرتها مصالح الأمن العمومي بالأمن الجهوي بالرشيدية تمكنت فرقة الأبحاث التابعة لنفس المصلحة يوم السبت 4 ماي الجاري من إيقاف شخصين ( رجل وامرأة ) في العشرينيات من العمر وبحوزتهما حوالي 4 كلغ من مخدر الشيرا .
الشخصان حسب المعلومات التي حصلت عليها “هبة بريس” من مصادرها الخاصة كانا على متن حافلة عمومية قادمة من طنجة وتم ايقافهما على مستوى السد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة الرشيدية حوالي السادسة والنصف صباحا، وبحوزتهم الكمية المحجوزة وكانت مخبأة بإحكام بين امتعتهما الشخصية ومعدة للترويج خلال شهر رمضان حسب المصادر نفسها .
الموقفان ينحدران من مدينة الرشيدية وتم الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتقديمهما للعدالة بعد انتهاء التحقيقات.
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