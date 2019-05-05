وزارة أمزازي تدعو الى ضرورة استئناف الدراسة بهاته الكليات

هبة بريس - و م ع

عقدت شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، يوم السبت بالرباط، اجتماعا تم خلاله التأكيد على ضرورة استئناف الدراسة بهاته الكليات ابتداء من يوم غد الاثنين كأجل أقصى.

وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه “وبعد نقاش مستفيض، ونظرا لضيق الزمن المتبقي من السنة الجامعية الحالية ومن أجل تدارك ما ضاع من زمن ثمين في هذا الموسم الجامعي خلص الاجتماع إلى ضرورة استئناف الدراسة بهذه الكليات ابتداء من يوم الإثنين 6 ماي الجاري كأجل أقصى”.

وأصاف المصدر ذاته، أن الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس، منسق الشبكة، شدد على عقد اجتماعات هياكل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان يوم غد الاثنين من أجل تحديد تواريخ إجراء الامتحانات والامتحانات الاستدراكية واستخدام مختلف الوسائل المتاحة لإخبار الطلبة بها؛ وكذا تعبئة كل الطاقات من أجل ضمان السير العادي للدراسة بهذه الكليات وإتمام السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف.

كما أكد المجتمعون على ضرورة وضع برنامج زمني خاص باستئناف الدراسة وإجراء الامتحانات والامتحانات الاستدراكية بهذه الكليات يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل كلية.

وأشار المصدر إلى أنه قد تم تجديد التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على أن البلاغ المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة الصادر يوم 17 أبريل الماضي، يستجيب لجميع المطالب المعبر عنها من طرف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما يجدد الدعوة للطلبة من أجل الرجوع الى فصولهم وإتمام سنتهم الدراسية الحالية خدمة لمسارهم الجامعي.

ويأتي اجتماع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان في إطار تتبع الوضعية الحالية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، وبعد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع ممثلين عن طلبة جميع هذه الكليات من ضمنها لقاءات 11 فبراير، و15 و29 مارس، و12 أبريل 2019، وكذا بدعوة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنسيق مع وزير الصحة.

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