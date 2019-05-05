توقيف مواطن فرنسي بمطار مراكش تنفيذا لأمر دولي

هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة الدولي، يوم أمس السبت، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 سنة، كان يستعد للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى مدينة بوردو الفرنسية تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية السويسرية، لقضاء عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات المتوفرة تشير الى أن المواطن الأجنبي، الذي يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، مطلوب للعدالة السويسرية بعدما صدر في حقه حكم غيابي للاشتباه في ارتكابه جرائم نصب واحتيال أثناء تسييره لإحدى المجموعات الاقتصادية السويسرية.

وحسب ذات المصدر، فإن توقيف المشتبه فيه، الذي تم وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل إحالته على الجهات القضائية المكلفة بالبت في قضايا التسليم، يندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي.

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