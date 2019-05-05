سلوك همجي للاعبي الصفاقسي التونسي بعد هزيمتهم أمام نهضة بركان

هبة بريس - الرباط

بعد انتصار فريق النهضة البركانية المغربي على فريق الصفاقسي التونسي في كأس الكاف الإفريقي، هاجم لاعبوا الفريق التونسي برعونة فريدة الحكم السنغالي واعتدوا عليه بكل الوسائل .

ملايين من المشاهدين عبر التلفاز تابعوا همجية ووحشية لاعبي الصفاقسي التونسي، الذين افتقدوا للفاعلية داخل رقعة الميدان لكنهم امتلكوها وهم يهجمون على الحكم ويوسعونه ضربا وكأنهم عصابة من المنحرفين.

ولم ينفع تدخل الأمن في حماية الحكم من الهمجية غير المسبوقة للاعبين التوانسة، الذين قدموا للعالم صورة بشعة عن كرة القدم التونسية،بالرغم من الصورة الحضارية التي يحاول البلد المغاربي تقديمها للعالم ، حيث من المنتظر ان يتخذ الاتحاد الافريقي عقوبات قاسية ضد الصفاقسي التونسي .

وعلق عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد ، لافتين الى ان اللاعبين التوانسة عادة مايقدمون صورة منحرفة عن الكرة التونسية، خصوصا خلال لقاءاتهم بالمنتخب المغربي أو الفرق المغربية، من منطلق “العقدة النفسية” كما يفضل البعض تسميتها.

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