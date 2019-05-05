وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام رمضان بالمغرب

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان بالمملكة سيكون يوم الثلاثاء بعدما ثبتت لديها عدم رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الأحد.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص : “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ، موافق 5 ماي 2019م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الثلاثاء 7 ماي 2019م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على أمير المؤمنين الملك محمد السادس باليمن والبركات، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”.

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