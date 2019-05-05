اسبانيا : قاصر مغربي يتعرض لاعتداء مروع ب”الماء القاطع” (صورة)

هبة بريس - وكالات

افادت مصادر اعلامية اسبانية ان قاصرا مغربيا لا يتعدى عمره 17 سنة تعرض لاعتداء مروع في مدينة “كاسبي” ضواحي سرقسطة باسبانيا، بعدما أقدم شخص مجهول على رشه بحمض الأسيد أو المعروف ب”الماء القاطع”.

وضافت ذات المصادر ان الحادث وقع الاحد الماضي حينما تهجم شخص ملثم على الضحية ورشه بحمض الاسيد ليفر الى وجهة مجهولة تاركا علامات استفهام حول مسببات ودوافع هذا الهحوم .

الاعتداء خلف أضرارا بليغة وخطيرة على وجه القاصر المغربي، الذي تم نقله على الفور إلى مستشفى سرقسطة لتلقي العلاجات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0