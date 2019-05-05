مقتل 13 شخصا بينهم طفلان في اندلاع حريق بطائرة ركاب بموسكو

هبة بريس - وكالات

اندلع حريق كبير في طائرة ركاب خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، في حادث أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت مصادر عدة في مصلحة الطوارئ الروسية وقطاع الطيران أن الطائرة من طراز “سوخوي سوبرجيت-100″، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها، وبينت المصادر أن الطائرة ارتطمت بالمدرج خلال العملية 3 مرات.

وأفاد شهود عيان ومصادر بأن بعض الركاب، الذين بلغ عددهم 73 شخصا بالإضافة إلى 6 أفراد من الطاقم، خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.

وتوثق أشرطة فيديو عدة من شيريميتيفو الطائرة التي تلتهمها ألسنة النيران، ما أسفر عن احتراق ذيلها بشكل كامل، فيما يتركها الناس بشكل عاجل من خلال وسائد مخارج الطوارئ.

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