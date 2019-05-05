العثماني ل”هبة بريس”: زيارتي للرشيدية تروم تقوية الادوار السياسية والتدبيرية للحزب “

هبة بريس – الرشيدية

قال سعد الدين العثماني في حوار اجرته معه “هبة بريس” على هامش زيارته للرشيدية لتأطير لقاءين تواصليين ان الهدف من زيارته للرشيدية هو التواصل مع هيئات واعضاء حزب العدالة والتنمية بالجهة وفتح حوار حول الوضعية السياسية العامة، ووضعية الحزب، وحول الدور الذي يقوم به اعضاء الحزب سواء كانوا في الهيئات المنتخبة او مستشارين جماعيين او في الهيئات الجهوية لمناقشة كيف يمكن للحزب أن يتقوى دوره اكثر مما هو عليه للقيام بأدواره السياسية والتدبيرية .

واضاف في نفس الحوار أن هذه الزيارة التواصلية تأتي في إطار برنامج لزيارات حزبية للجهات والتي تم فيها فتح نقاش مع عدد من أطر الجهة الذين ركزوا على عدد من الهموم المرتبطة بالتنمية وتطوير مجموعة من الخدمات كالشغل، والصحة والتعليم والذي تم فيه تسجيل عدد من انتظارات وتطلعات المواطنين بالجهة .

وفي نفس الإطار قال محمد العراقي الكاتب الجهوي للحزب بدرعة تافيلالت ان زيارة العثماني للمنطقة تأتي تتويجا لزيارات سابقة لوزراء واعضاء من الامانة العامة للحزب لجهة درعة تافيلالت من اجل التواصل والاستماع لانشغالات التي تطرح في الإعلام وفي صفوف اعضاء الحزب.

وفي رده عن منع الاعلاميين من متابعة وتغطية اللقاءين التواصليين انه لم يتم منع الاعلاميين وان اللقاء الخاص بأطر درعة تافيلالت كان خاص وكان على الاعلاميين التواصل مع هيئات الحزب قبل اللقاء، وان الكتابة الجهوية للحزب قدرت ان الاعلاميين الذين جاءوا لتغطية اللقاء كانوا سيحورون الكلام كما العادة، وقررنا ان لا تحضر الصحافة في القاعة التي تحتضن اللقاء التواصلي، وانه لم يتم منع اي احد لإجراء حوار مع الامين العام خارج القاعة .

واضاف ان الكتابة الجهوية للحزب عملت على النقل المباشر لكلمة الامين العام للحزب عبر الصفحة الرسمية للحزب على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، وبالنسبة للنقاش المرتبط بهذين اللقاءين التواصليين فقد ارتأت الكتابة الجهوية ان يكون بين اعضاء وهيئات الحزب مع امينهم العام تفاديا لاي تشويش او اشكالات التي للحزب فيها تجارب.

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