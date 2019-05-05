نهضة بركان يفوز على الصفاقسي ويعبر لأول مرة في تاريخه لنهاية كأس “الكاف”

هبة بريس - القسم الرياضي

تأهل فريق نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، رسميا إلى نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه أمام الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة، في مباراة إياب دور النصف، التي أقيمت بالملعب البلدي لبركان.

أهداف ممثل الكرة الوطنية في مباراة اليوم أمام الصفاقسي، سجلها كل من لابا كودجو (د8)، وعمر النمساوي (د19)، ثم يوسوفو دايو (د31).

ونجح نهضة بركان في قلب الطاولة على الصفاقسي الذي فاز ذهابا بهدفين دون رد قبل ان يخسر بثلاثية نظيفة إيابا.

افتتح نهضة بركان الأهداف في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء سجلها كودجو لابا.

وواصل الفريق المغربي ضغطه حتى جاء الهدف الثاني عن طريق نيمساوي بالدقيقة 1‪9 واستغل نهضة بركان الحماس الجماهيري ونجح في إحراز الهدف الثالث عن طريق دايو بالدقيقة31 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ويـنتظر الفريق المغربي المتأهل من النجم الساحلي والزمالك في المباراة النهائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0