“مشادات كلامية ” في جلسة برلمان “البام” (صور )

هبة بريس ـ الرباط

انطلقت الدورة الرابعة والعشرون للمجلس الوطني، لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الأحد 05 ماي 2019، بمدينة سلا، في جو ساخن بسبب التصدعات التي يعيشها الحزب.

وتوقفت الجلسة قبل انطلاقها بسبب احتجاج عن الاحقية في الصعود للمنصة ، فيما حاولت لجنة التنظيم اعادة الامور الى نصابها تزامنا مع مطالب بضرورة انجاح المجلس الوطني للحزب .

وتبلور الصراع بين أنصار حكيم بنشماش وأنصار أحمد اخشيشن، حيث دخلا الطرفان في مشاداة كلامية في ما بينهم، رغم النداء الأخير الذي أعلنه قادة في الحزب.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد عقد أول أمس الجمعة، اجتماعا بمقره بالرباط، أطلق من خلاله “نداء المسؤولية”، وهو ما يبدوا أنه لم يطوي صفحة الخلافات.

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