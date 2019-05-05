تشيلسي ثالثاً بـ”البريميرليغ” واليونايتد خارج “الأبطال”

هبةبريس ـ رياضة

رتقى نادي تشيلسي إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة، الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة المحلية.

على ملعب “ستامفورد بريدج”، انتظر الفريق اللندني حتى الشوط الثاني لتسجيل أهدافه الثلاثة عبر روبن لوفتوس تشيك والبرازيلي ديفيد لويز والأرجنتيني غونزالو هيغواين، في الدقائق الـ48 و51 و75.

ووصل “البلوز” إلى 71 نقطة ليصبح ثالثاً في جدول ترتيب “البريميرليغ”، متفوقاً بنقطة على توتنهام صاحب المركز الرابع، في حين توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة بالمركز العاشر.

في ذات السياق، فقد مانشستر يونايتد أمل التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بسقوطه في فخ التعادل في ملعب هيديرسفيلد تاون بهدف لمثله.

ورفع “الشياطين الحُمر” رصيدهم إلى 66 نقطة في المركز السادس، بفارق 4 نقاط وراء توتنهام، الذي يحتل حالياً آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الشهيرة.

افتتح اليونايتد التسجيل عبر الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة الثامنة، فيما أحرز البلجيكي أيزاك مبينزا هدف “أصحاب الأرض والجمهور” في الدقيقة الـ60.

ورفع هيديرسفيلد تاون رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين والأخير، علماً أنه هبط في وقت مبكر إلى الدرجة الأولى، قبل أن يلحقه فولهام ثم كارديف سيتي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يتصدر البطولة الإنجليزية برصيد 94 نقطة، متقدماً بنقطتين على مانشستر سيتي، الذي يواجه ليستر سيتي، مساء الاثنين، في ختام لقاءات الجولة الـ37.

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