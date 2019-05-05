13 شهيداً وأكثر من 100 جريح في غزة.. ومقتل 3 مستوطنين

هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت، إلى 13 شهيداً وأكثر من 100 جريح، في حين قُتل 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أُطلق من القطاع على عدد من المستوطنات في الأراضي المحتلة، وفق “آي 24 نيوز” الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة 108 مواطنين من جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ يومين على قطاع غزة.

وأفادت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن 3 إسرائيليين قتلوا متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها من شظايا قذائف أطلقت من قطاع غزة على مدينة عسقلان المحتلة.

وأمر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، جيشه بمواصلة “الضربات المكثفة” على غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه جاهز لمواصلة التصعيد أياماً أخرى، كما استدعى لواء مدرعات إلى الحدود مع القطاع.

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