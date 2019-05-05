رينار يسافر لعاصمة هولندا لهذا السبب

نُشر بتاريخ :  2019-05-05 - 13:59
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هبة بريس ـ رياضة

يُسافر المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، الفرنسي هيرفي رينار، إلى العاصمة الهولندية أمستردام، لحضور مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين ناديي أياكس أمستردام وضيفه توتنهام الإنكليزي على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، يوم الأربعاء، 8 مايو.

وقالت وسائل اعلامية ان رينار سيسافر لأمستردام من أجل الوقوف على مستوى حكيم زياش ومواطنه نصير مزراوي، نجمي أياكس، من داخل الملعب، بعدما اكتفى بمتابعة مبارياتهما السابقة في دوري الأبطال من خلال شاشة التلفزيون.

إلى ذلك، كشف رينار أنه ينتظر عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، من أجل حسم المكان الذي سيحتضن تدريبات أسود الأطلس، المقبل على المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2019 في مصر.

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