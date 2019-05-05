تونس: مقتل ثلاثة متشددين في سيدي بوزيد

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، مقتل ثلاثة متشددين في منطقة “سيدي علي بن عون” من محافظة سيدي بوزيد (وسط) في عملية استباقية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لفرانس برس “قامت الوحدات الأمنية المختصة ليلة السبت في منطقة سيدي علي بن عون بعملية أمنية استباقية وقتلت ثلاثة إرهابيين”.

وأضاف الزعق أن العملية كانت “نتيجة عمل استخباراتي وجاري التعرف على هوية الإرهابيين”.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن قوات الأمن أحبطت هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان بعد اعتقال “إرهابي خطير” الأسبوع الماضي.

وأصبحت تونس هدفا للمتشددين بعد انتفاضة ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.

وشهدت تونس ثلاثة هجمات رئيسية في 2015 من بينها هجومان ضد سائحين أحدهما على متحف بتونس والثاني على شاطئ في مدينة سوسة. واستهدف الهجوم الثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0