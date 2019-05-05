المخرجة بشرى ايجورك تكرم بعمان

نُشر بتاريخ :  2019-05-05 - 12:15
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ربيع بلهواري _ هبة بريس

ثم إسدال ستارة الدورة 14 من المهرجان الدولي لليالي المسرح الحر يوم 2 ماي 2019 بفوز العرض السويسري تحيا الحياة بذهبية المسرح الحر لافضل عرض مسرحي متكامل فيما عادت الفضية للمسرحية الإيطالية الوهم لاكاديمية روما.فيما منحت النحاسية مناصفة بين المسرحية المصرية بهية لفرقة فرسان الشرق للتراث و الكويتية ريا وسكينة لفرقة مسرح الشباب

وقد ثم تكريم المخرجة بشرى ايجورك من طرف وزير الثقافة والشباب الأردني محمد سليمان رمان بحضور وزيرة الإعلام و الفنانة امل الدباس رئيسة المهرجان و الفنان علي العليان مدير المهرجان وقد شاركت بشري ايجورك كعضو لجنة التحكيم الي جانب الفنان السوري قاسم ملحو و الناقد اللبناني عبيدو بأشا و المخرجة التونسية سيرين كنون و رىيسة لجنة التحكيم المخرجة الاردنية سوسن دروزة

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