25 عملية جراحية في مرض الجلالة بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تحت اشراف المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، نظم، أمس السبت، المركز الاستشفائي القليمي بالجديدة حملة طبية لجراحة العيون بمستشفى النهار، الكائن داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامسبالجديدة، استهدفت مرضى الجلالة.

هذا، وقعرفت هذه الحملة مساهمة اطباء أخصائيين من القطاع العام، الدكتور ديهاج، جراح العيون، والدكتورة عريش، الاختصاصية في الإنعاش والتخدير، ومن القطاع الخاص، الدكتورة أباظة والدكتورة علوتي والدكتور لعتيقي، جراحو العيون، الى جانب أطقم من ممرضين وتقنيي التخدير.

وكان الهدف من هده الحملة تقليص آجال مواعيد الجراحة

وعرف هذا اليوم نجاحا، حيث تم اجراء 25 عملية جراحية، استفاد منها المرضى المعوزون، الذين يتوفرون على بطاقة “رميد”.

وقد مرتهذه العمليات التي كللت بالنجاح، في ظروف جيدة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملة تندرج في إطار برنامج مسطر، الغاية منه تقليص مواعيد الجراحة في كل التخصصات، في إطار برنامج صفر مواعيد.

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