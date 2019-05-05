لاعبو الوداد يفسدون احتفال المغاربة بالتأهل بعد ترديدهم لأغنية تسخر من الرجاء

هبة بريس - القسم الرياضي

احتفل لاعبو الوداد البيضاوي بعد تأهلهم للمباراة النهائية في مسابقة دوري ابطال افريقيا بترديد أغنية للفصيل الذي يسانده والتي تهاجم فريق الرجاء الغريم التقليدي مما تسبب في ازمة بين المناصرين واستنكار من طرف عقلاء الوداد قبل الرجاء .

وسادة حالة من السخط والغضب مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر العديد من المهتمين أن مثل هاته التصرفات لا يجب أن تصدر عن فريق محترف بلاعبين محترفين ، وأن الشغب يتغدى على مثل هاته الكلاشات .

من جهة اخرى دافعت جماهير الوداد عن لاعبيها وأكدت أن لاعبي الرجاء كان لهم السبق في استفزاز الوداد الرياضي بعد انتشار فيديو اللاعبين يرددون اغنية ” علاش الكار مجاش من فاس ” .

وتبقى مثل هاته التصرفات مرفوضة مهما كانت الجهة التي تقوم بها ، وعلى جميع اللاعبين التحلي بالمسؤلية والروح الرياضية ، ولهم في مدرب صانداونز خير قدوة بعدما اعترف بالهزيمة وتقبلها بكل روح رياضية وتوجه لمستودع اللاعبين من أجل تهنئتهم في مبادرة تحسب له قلما نراها في ملاعبنا الوطنية .

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