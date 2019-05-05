جامعة كرة القدم تهنئ الوداد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

هنأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق الوداد الرياضي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد عودته بالتعادل بدون أهداف من جنوب إفريقيا ضد ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي برسم إياب نصف نهائي المسابقة.

وجاء في بلاغ للجامعة بموقعها الرسمي :” يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة نادي الوداد الرياضي، بعد تأهله لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، إثر تعادله يومه السبت 4 ماي 2019 ، بنتيجة صفر لمثله، في لقاء الإياب الذي جمعه بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا”.

وكان الوداد الرياضي قد فاز ذهابا في المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط بهدفين لواحد من تسجيل صلاح الدين السعيدي وبديع أووك.

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