7 شهداء و47 جريحاً في غزة.. وصاروخ للمقاومة يقتل إسرائيلياً

هبة بريس ـ وكالات

استُشهد 7 أشخاص وأصيب 47 آخرون، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، صباح أمس السبت، على قطاع غزة المحاصر، في حين قُتل إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أُطلق من القطاع على منزل بمدينة عسقلان غربي القدس المحتلة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة في غزة أن أكثر من 150 غارة إسرائيلية استهدفت نحو 200 معلماً مدنياً في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان، اليوم الأحد، أن القصف استهدف بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضي زراعية.

وذكر أن الاحتلال قصف ودمّر سبع بنايات سكنية، فيها نحو 3 مؤسسات إعلامية، من بينها مكتب وكالة “الأناضول” التركية، واستهدف أربعة منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ، وقصف مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ للاجئين غربي غزة.

واستهدف القصف أيضاً 21 موقع تدريب، وأكثر من 17 نقطة رصد للمقاومة، وفق الإحصائية.

في حين قال جيش الاحتلال، اليوم، إنه استهدف أكثر من 120 موقعاً لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نحو 250 صاروخاً أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان أحدث ضحايا الغارات فلسطينيَّين اثنين، استُشهدا في مخيم البريج، وسط القطاع، بعد استهداف طائرة مجموعة من الأشخاص. ولاحقاً، قالت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، إن الشخصين من عناصرها.

وفي وقت سابق، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، في بيان: إن “فلسطين أبو عرار (37 عاماً) استُشهدت وهي حامل، متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها في الرأس، جراء الاستهداف الإسرائيلي شرقي غزة مساء اليوم”.في حين أعلنت “الصحة” استشهاد طفلة “فلسطين” الرضيعة من جراء القصف.

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