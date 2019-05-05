طقس الاحد : انتشار سحب مصحوبة بتكون كتل ضبابية مرفوقة ببعض الامطار

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، انتشار سحب مصحوبة بتكون كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، قرب السواحل ومحليا فوق السهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة ببعض الأمطار الخفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية. كما ستنمو سحب غير مستقرة زوالا، ستكون مصحوبة برعد وقطرات مطرية محلية فوق كل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالمناطق الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، بينما ستهب شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس وبالواجهة المتوسطية، وما بين 13 و17 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى، وبالسهول الداخلية، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و21 درجة بأقصى جنوب المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 17 و23 درجة بالمرتفعات وبالسواحل الأطلسية، وما بين 24 و30 بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والغرب، والشاوية، ودكالة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بداخل كل من مناطق عبدة، والشياضمة وسوس، وبسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين كاب سبارطيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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