وجدة.. الامن يوقف 03 أشخاص متهمين بحيازة المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة

هبة بريس – وجدة

تمكنت الدائرة الثانية للشرطة بالمنطقة الأمنية المحلية لولاية امن وجدة مساء هذا اليوم السبت 04 ماي الجاري من إيقاف ثلاثة اشخاص من ذوي السوابق العدلين تتراوح اعمارهم ما بين 23 و30 سنة بشارع الحرية بحي الحكمة متلبسين بالحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا، إثنان منهم يشكلان موضوع برقيات ابحاث على الصعيد الوطني من اجل الاتجار في الخمور واصدار شيك بدون رصيد وإكراه بدني.

إجراءات التفتيش في إطار نفس القضية أسفرت عن حجز 546 قرصا مهلوسا نوع إكستازي، و 1000 غراما من مخدر الشيرة، و03 غرامات من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية قيمتها 1140 درهما يشتبه في كونها من عائدات الانشطة المحظورة المذكورة، فضلا عن سيارة تابعة لشركة كراء وخمسة هواتف نقالة.

هذا وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة المختصة. فيما تظل التحريات مستمرة لأجل الكشف عن امتدادات هذا النشاط الاجرامي وإيقاف بقية المتورطين المحتملين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0