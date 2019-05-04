احتجاج مستشارين بجماعة سبع عيون إقليم الحاجب لهذا السبب !

ع محياوي – هبة بريس

شهدت القاعة الكبرى للإجتماعات بمقر جماعة سبع عيون يوم أمس الجمعة، احتجاج أعضاء المجلس ضد رئيس المجلس محمد بوراي المنتمي لحزب الإستقلال، على تردي أوضاع المدينة، تزامنا مع انعقاد الدورة العادية لشهر ماي .

وبحسب مصادر ” هبة بريس ” ، فإن مستشارا بالمجلس يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بالحاجب ، ونائبين للرئيس ينتمون جميعهم لحزب الرئيس استفسروه قبل بداية الدورة على تردي أوضاع المدينة في كل المجالات، و بعد قراءته للتقرير الإخباري، انضم إليهم أعضاء آخرون من نفس الحزب وأحزاب أخرى، منددين بتصرفاته المنفردة وسوء التسيير وبعض الاختلالات.

وأضافت ذات المصادر، أن الرئيس ضاقت به القاعة بتساؤلات السادة الأعضاء وانتهج سياسة الهروب بترك تسيير الدورة من طرف أحد نوابه بحسب الترتيب بدعوى أنه مشغول، فرفضوا ذلك واضطر النائب الثاني للرئيس إلى رفع الدورة قبل أن تبدأ وحدد موعد يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان لانعقادها.

فيما عضو من المجلس وحسب ذات المصدر، قال أن ما وقع يوم انعقاد الدورة كان منتظرا بسبب سوء التسيير للرئيس وانعدام التنسيق بين أعضاء مكتبه، ما أدى إلى فوضى في الترشيد النفقات الخاصة بالميزانية، وتوقف أشغال العديد من المشاريع من قبيل مشروع إعادة هيكلة الإنارة العمومية دون معرفة الأسباب، في حين تم الترخيص للبناء في تجزئة وهمية تفتقر لأهم التجهيزات الأساسية كالصرف الصحي والطرقات وغيرها بحي بام حسب ذات المصدر .

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