بنعبدالله :” معارك الاغلبية الحكومية استهتار غير مقبول بمصالح الوطن والشعب “

هبة بريس - الرباط

وجه حزب التقدم والاشتراكية، سهام نقده إلى حلفائه في الأغلبية الحكومية، معتبرا “معاركها استهتارا غير مقبول بمصالح الوطن والشعب” حسب ماتضمنه تقرير المكتب السياسي ، تلاه نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب صباح اليوم السبت 04 ماي في اجتماع تعقده اللجنة المركزية لحزب الكتاب.

وقال بنعبدالله “في ثنايا المزايداتِ العقيمة يَضِيعُ التواصلُ الحكومي مع الناس والمؤسسات، وتضيع الإصلاحاتُ الكبرى، ويضيع الزمنُ والجهــد، وتخبو آمال الشعب، ويزداد الشعورُ باللامعنى واللاجدوى من الفعل السياسي والمؤسساتي، ويتراجع الحماسُ والاهتمام، وتتعمق الهوةُ بين المواطنين والأحزاب والسياسة، وتضيع الجديةُ والمسؤولية”.

وحذر الامين العام لحزب رفاق علي يعتة من “تفاقمِ أجواءِ اليأسِ واللامبالاة والعدمية والشعبوية والعفوية وثقافة التبخيس المتبادل، والرداءة، وفقدانِ ما تبقى من مصداقيةٍ في مؤسساتنا التي نبنيها جميعا حجرًا حجرًا منذ فجر الاستقلال”..

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