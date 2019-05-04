بمناسبة رمضان.. “الكيّاك” يوجه تعليمات صارمة لمراقبة جودة و أثمان المواد الاستهلاكية

هبة بريس – الرباط

تعليمات صارمة تلك التي وجهها “عبدالمجيد الكياك” عامل إقليم سيدي سليمان، إلى مختلف مسؤولي المصالح الخارجية و الأمنية، ورؤساء الأقسام بعمالة سيدي سليمان، و رؤساء الجماعات الترابية، و هي التعليمات التي همت أساسا مراقبة أسعار المواد الغذائية و سلامتها، و التشديد في مراقبة السلع المهربة، وكذا تفعيل مصالح الشرطة الإدارية، و مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، و تعزيز دور مجموعة الجماعات الترابية للبيئة.

اللقاء المذكور، شكل مناسبة وقف من خلالها عامل إقليم سيدي سليمان، على مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لشهر رمضان الكريم، وهي الإجراءات التي همت توفير التموين الكافي و المستمر لمختلف المواد و السلع الأكثر استهلاكا أثناء رمضان، و كذا الاجراءات الكفيلة بحماية صحة و سلامة المستهلك، و حماية قدرته الشرائية.

اللقاء الذي يندرج في إطار التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة، شدد خلاله “الكياك” على ضرورة الحرص المستمر من أجل ضمان وفرة التموين و احترام أثمان مختلف السلع، وتفعيل مصالح الشرطة الإدارية التابعة للجماعات الترابية، هاته الأخيرة التي يناط لها مراقبة لائحة الأثمان و ضبطها و السهر على احترام استغلال الملك العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل، مشددا على “تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل تتبع و مراقبة مسالك توزيع السلع و المواد و كذا مستوى الاسعار، و محاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض و الطلب للمواد و السلع أكثر استهلاكا” و مؤكدا على ” ضرورة احترام الضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لتموين السوق و المعاملات التجارية و تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين”.

وفي الشق المتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية دعا “الكياك” مسؤولي المصالح الخارجية و الأمينة و المنتخبين إلى العمل على “التنسيق بين مختلف الأجهزة و مصالح المراقبة، و العمل على تحسين فعالية تدخلاتها من خلال الاستغلال المشترك و الناجع للوسائل البشرية و اللوجيستيكية المتوفرة، و تبادل المعلومات لاستهداف عملية المراقبة و تقييم و استباق المخاطر لتفادي وقوعها، ورصد و تطويق الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبا على أثمان السوق، و جزر العمليات المخلة بقانون العرض و الطلب، وفرض احترام أسعار المواد المقننة و اشهار الاثمان طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن .

هذا ولم يفوت “الكياك” الفرصة في نهاية كلمته ليؤكد على ضرورة التطبيق الناجع والأمثل لهذه التوصيات و الاجراءات، و التي تتطلب من الجميع كل في إطار اختصاصاته الحضور الميداني المنتظم و المنسق لتعزيز المراقبة اليومية و التتبع المنتظم لوضعية التموين و مستوى الاسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية، بمختلف المراكز التجارية ونقط البيع على مستوى إقليم سيدي سليمان.

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