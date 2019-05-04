فاس.. حركة الممرضين وتقنيي الصحة تنظم حملة للتبرع بالدم .

ع محياوي – هبة بريس

نظمت حركة الممرضين و تقنيي الصحة بفاس حملة للتبرع بالدم، وذلك يومي الخميس والجمعة 2 و 3 ماي 2019 بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس تحت شعار ” *قبل شهر الخير تبرع بدمك للغير* “.

وتأتي هذه الحملة بتعاون مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة فاس مكناس بمناسبة شهر رمضان الابرك، وكذا لإبراز الجانب التطوعي والإنساني النبيل لحركة الممرضين وتقنيي الصحة وأيضا من أجل نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين مهني الصحة، وذلك بغية سد الخصاص الذي يعرفه مخزون الدم بالمركز ،وتلبية حاجة المرضى المستمرة إلى تلك المادة الحيوية.

وتجدر الاشارة أن حركة الممرضين وتقنيي الصحة خاضت ولا زالت تخوض نضالاتها من أجل الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ، وضرورة إخراج مصنف للكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، مع إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، وأيضا تحسين شروط الترقي، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية.

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