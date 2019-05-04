العثماني :” لايمكن التعويل على الديمقراطية بشراء الاصوات “

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

ربط الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ممارسة الشأن العام بضرورة توفر حد من المعقول والجدية لدخول معترك السياسة .

واضاف العثماني، الذي كان يتحدث، عشية اليوم السبت 04 ماي الجاري بالرشيدية، في لقاء تواصلي مع أطر جهة درعة تافيلالت، أن العمل السياسي، يستوجب حدا كبيرا من قيم النزاهة والمصداقية والمعقول مضيفا أن “الديمقراطية لا يمارسها إلا الديمقراطيون، لأنه لا إصلاح بدون أدوات صالحة”.

وأردف العثماني متسائلا : “كيف تكون هناك ديمقراطية حقيقية بالتعويل على المال لشراء الأصوات خلال الانتخابات”، مشددا على أنه “من مسؤولية الطبقة السياسية بالمغرب إعطاء نفس عميق للديمقراطية، حيث نحتاج إلى المسؤول الذي يرفض الاغتناء على حساب المال العام وعلى حساب مصالح المواطنين” ، لافتا الى أن “منتخبي حزب العدالة والتنمية، يحرصون على أن يكون العمل السياسي وتدبير الشأن العام في خدمة المواطن، لا أن تكون المسوؤلية في خدمتهم” حسب تعبيره .

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