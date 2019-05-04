“مؤشر الدول الجيدة” يضع المغرب في المرتبة 77 عالميا

هبة بريس - وكالات

صنف مؤشر الدول الجيدة لسنة 2019، الذي يرصد مساهمة البلدان في تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع الإنساني، بناء على مجموعة من البيانات التي توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وغيرهما من المنظمات؛ المغرب في الرتبة الـ77 عالميا من أصل 153 دولة.

ووفق المؤشر الذي ابتكره المستشار البريطاني “سايمون آنهولت”، أن المغرب حل في المركز 77 عالميا، بعد أن جاء في المركز 47 ضمن المساهمة في العلوم والتكنولوجيا و82 في قطاع الثقافة، ثم 105 في الأمن الدولي، و129 في النظام العالمي، و100 في مواجهة التغيرات المناخية، والمركز 37 في جودة العيش، و61 في الصحة.

وحسب ذات المؤشر، فإن المغرب جاء في المرتبة الرابعة عربيا، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المركز 52 عالميا والأولى عربيا، ثم تونس باحتلالها المركز 62 عالميا والثانية عربيا، تليها الكويت التي احتلت المركز 67 عالميا و3 عربيا. فيما حلت المملكة المرتبة 8 على صعيد القارة السمراء، بعد جنوب إفريقيا، التي جاءت في المرتبة 47 عالميا والأولى إفريقيا، ثم جمهورية موريشيوس 48 عالميا والثانية إفريقيا، فكينيا، وأوغندا، وتونس، وملاوي، والسنغال.

أما عالميا، فقد تصدرت فنلندا الترتيب، تليها هولندا ثم إيرلندا، فالسويد وألمانيا، لتأتي الدنمارك في المركز السادس دوليا؛ في حين حلت فرنسا في المركز التاسع عالميا، متبوعة بإسبانيا.

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