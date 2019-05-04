مصرع صياد مغربي جراء اندلاع حريق في سفينة صيد إسبانية

هبة بريس - و م ع

علم اليوم السبت لدى القنصلية العامة للمملكة بخيرونا ( شمال شرق إسبانيا ) أن صيادا من أصول مغربية لقي مصرعه جراء اندلاع حريق أمس الجمعة في سفينة صيد إسبانية كان الضحية يشتغل على متنها .

وأوضح نفس المصدر أن الضحية ( 50 سنة ) لقي حتفه غرقا بعد أن قفز في عرض البحر رفقة باقي أعضاء الطاقم حين اندلعت النيران في السفينة التي كانوا على متنها مشيرا إلى أن مصالح الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة الضحية المغربي من المياه .

وأشار إلى أن الحريق اندلع في سفينة الصيد الإسبانية التابعة لميناء ( سيلفا ) بإقليم خيرونا حين كانت تبحر في المياه الإقليمية الفرنسية مضيفا أنه تم إنقاذ أربعة من أفراد طاقم السفينة من طرف فرق الإنقاذ وهم لا يزالون على قيد الحياة قبل نقلهم إلى مستشفى ( فيغيريس ) لتلقي الإسعافات الضرورية .

وقال إن مصالح القنصلية العامة للمغرب بخيرونا قامت اليوم السبت بزيارة لعائلة الضحية الذي توفي في هذا الحادث وشرعت في إجراءات نقل جثمانه إلى المغرب .

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