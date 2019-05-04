منع الإعلاميين من حضور لقاء تواصلي للعثماني بالرشيدية وصفحة حزبه تنقله على المباشر

تم مساء اليوم السبت 04 ماي الجاري منع إعلاميين وجمعويين وحقوقيين من ولوج قاعة فلسطين بمدينة الرشيدية التي تحتضن لقاءا تواصليا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني مع “أطر جهة درعة تافيلالت” .

وحاول مراسل “هبة بريس” بالرشيدية ولوج القاعة من اجل تغطية اللقاء التواصلي ليتفاجأ بمنعه من الدخول من طرف اللجنة التنظيمية بدعوة أن اللقاء خاص وممنوع على الإعلاميين تغطيته.

وعند دخول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني الى القاعة حاول بعض الاعلاميين والجمعويين والحقوقيين الدخول معه الى القاعة لكن تم منعهم .

ليتفاجأ بعدها الاعلاميون الممنوعون من حضور اللقاء التواصلي بنقله عبر تقنية المباشر على صفحة حزب العدالة والتنمية الرسمية على الفايسبوك.