مُقارعة “ستيفن هوكينغ” تُدخل أبوزيد “ثقبا أسود”

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

عاد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والداعية المقرئ ابوزيد الادريسي ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، فبعد الصورة التي اظهرته نائما داخل قبة البرلمان في وقت سابق، انتشر عبر الفضاء الازرق فيديو يوثق ل”مقارعة” الداعية الاسلامي لعالم الفيزياء البريطاني الشهير “ستيفن هوكينغ” .

حديث ابوزيد الادريسي الذي انتقد فيه أحد مؤسسي الفيزياء الحديثة ، جاء خلال ندوة نظمتها شعبة الدراسات الاسلامية بكلية ابن مسيك تحت عنوان ” الالحاد الجديد بين اسبابه النفسية والمعرفية “، مما جر عليه انتقادات واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اعتماد الداعية الاسلامي لألفاظ تعاكس مبدأ الاختلاف في الراي والتفكير .

البرلماني الاسلامي هاجم عالِم الفيزياء البريطاني ‘ستيفن هوكينغ’واصف إياه بالحِمار، لافتا الى أنه شخصياً أذكى من عالم الفيزياء الشهير ‘ستيفن هوكينغ’، وهو ليس سوى حِمار حسب تعبيره .

جدير بالذكر أن عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، الذي سعى لتفسير بعض من أعقد الأسئلة عن الحياة، توفي يوم 14 ماي 2018 عن عمر 76 عاماً بعدما سعى بقدراته العقلية الهائلة لمعرفة حدود الفهم البشري لكل من الفضاء المتسع وعالم الجسيمات دون الجزئية الغريب في نظرية الكم.

كما شملت أبحاث هوكينج موضوعات عديدة، بدءاً من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء الواسع .

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