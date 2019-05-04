العثور على جثة حارس أمن خاص بمنطقة صناعية بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-05-04 - 17:06
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

عثر صباح اليوم السبت على حارس امن خاص جثة هامدة بالمنطقة الصناعية “المجد” بمدينة طنجة، في ظروف لازالت غامضة .
المعطيات المتوفرة تفيد بأن جثة الحارس، تم العثور عليها مضرجة في دمائها ، وتحمل آثار طعنة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى العنق ، مما خلق حالة من الاستنفار داخل الوحدة الصناعية التي كان يشتغل فيها.
وفور اخطارها هرعت المصالح الامنية مدعومة بفرقة من الشرطة العلمية، حيث تم فتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة ، فيما تم وضع جثة القتيل بمستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس .
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