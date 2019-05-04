تارودانت: إعطاء انطلاقة عملية “تيويزي” بالقطب الترابي سيدي موسى الحمري

برئاسة كاتب عام عمالة تارودانت السيد عبد الحفيظ البغدادي، وحضور مجموعة من رؤساء المجالس المنتخبة والمصالح الداخلية والخارجية وممثلي السلطة المحلية بدائرة سيدي موسى الحمري، أعطيت عشية الجمعة 3 ماي 2019، بجماعة الدير إقليم تارودانت، الانطلاقة الرسمية لعملية “تيويزي” الخاصة بقطب جماعات سيدي موسى الحمري، والذي يظم 11 جماعة قروية هي جماعات الدير، إسن، سيدي موسى الحمري، زاوية سيدي الطاهر، اداومومن، احمر الكلالشة، المنيزلة، بيكودين، أركانة، تالمكانت، و إيميلمايس

وتأتي هذه العملية في إطار مسلسل تنزيل سياسة الأقطاب التي أبدعها عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، وذلك لتوحيد الجهود والإمكانات والموارد البشرية بين الجماعات الترابية المنتمية لنفس المنطقة فيما بينها، أو بإشراك الفعاليات الاقتصادية والجمعوية المحلية لخلق تنمية مستدامة وسد الخصاص الذي تعرفه هذه الجماعات في مجالات شق المسالك الطرقية والتزود بالماء الشروب والإنارة العمومية وغيرها من المشاريع التنموية المحلية، وكذا لإذكاء الحس التضامني وروح التعاون المشترك مابين مجموعة الجماعات الترابية المنتمية لنفس القطب للتغلب على الاكراهات المطروحة على كل جماعة منفردة، ومواجهة قلة الإمكانيات وضعف الموارد المالية والبشرية لدى كل جماعة على حدى، خاصة في ظل شساعة الإقليم الكبيرة وضعف موارده الاقتصادية.

هذا ويشار إلى أن هذه العملية تأتي ثانية من نوعها، بعدما سبقتها إعطاء انطلاقة ذات العملية بقطب أولاد تايمة، فيما من المنتظر أن تعم عملية “تيويزي” باقي أقطاب إقليم تارودانت المتبقية وهي قطب تارودانت وإغرم وتالوين وأولاد برحيل في مستقبل الأيام المقبلة.

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