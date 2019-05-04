مارتيل: حسن التواصل والإقناع من طرف مسؤول أمني يفشل محاولة إنتحار من إحدى السطوح

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

لم يعد عمل رجال الأمن مقتصرا فقط على التدخلات الأمنية وإنجاز المحاضر الإدارية بل تعداه ليشمل جانبا إنسانيا مهما يتمثل في تقديم المساعدة الضرورية لكل من هو في حاجة إليها، وعندما نقول “المساعدة الضرورية” فليس القصد منها أن تكون حماية مستشعر بالخطر من شخص أو أشخاص يهددون الأمن العام وسلامة المواطنين، بل مساعدة كل من أراد أن يجني ضد نفسه محاولا الإنتحار وحرق الذات.

مناسبة هذا الحديث لها علاقة بمحاولة الإنتحار التي شهدتها المدينة الساحلية مارتيل هذا اليوم ، إذ إعتلى رجل مسن سطح إحدى المنازل محاولا الإرتماء منه وهو يلتحف العلم الوطني وصورة الملك محمد السادس ممسكا قارورة بلاستيكية تحتوي على مادة حارقة ويخاطب الجموع المحتشدة في الأسفل قائلا :” إذا مشيت حتى شربتها كولشي غادي يتربى” في إشارة إلى إقصائه من الإستفاذة من المبادرة الوطنية لسوق حي “الشبار”.

محاولة الإنتحار الفاشلة عجلت بحضور جميع السلطات إلى عين المكان في وقت كان يهدد الأخير بإشعال النار في جسمه والإلقاء به من أعلى البناية في مشهد أثار الرعب والقلق في صفوف كل من عاين الواقعة، لكن تدخل رئيس مفوضية الأمن بمارتيل حال دون ذلك إذ أبان على كفاءة عالية ونجاعة فريدة في الإقناع قل مثيلها لدرجة أنه صعد سطح البناية وهو يحاور الطرف الآخر الذي إستسلم في نهاية المطاف أمام إصرار الأمني الذي طغى عليه الجانب الإنساني في لحظة حرجة لا تدع مجالا للخطأ وسوء التصرف.

عمل بطولي متميز قام به المسؤول الأمني في آخر لحظة جنب وقوع تراجيديا جديدة كانت ستنضاف إلى حالات الإنتحار التي تشكل أعلى مستوياتها في منطقة الشمال، فما يسعنا إلا أن ننوه بمثل هذه التدخلات التي تسلط مزيدا من الضوء على شخصيات رجال الأمن أبناء هذا الوطن أولا وأخيرا.

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