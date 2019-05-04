فاجعة في تركيا.. العثور على 6 مهاجرين ماتوا تجمدا

هبة بريس - وكالات

عثر سكان محليون وقوات الشرطة التركية، على جثث 6 مهاجرين يعتقد أنهم ماتوا من البرد، بمقاطعة فان شرقي تركيا قرب الحدود مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وعثر أحد الرعاة في المنطقة على جثة رجل بمنطقة غيلينلر، حيث أبلغ على الفور قوات الشرطة التي عثرت بدورها على 5 جثث أخرى بمناطق مختلفة من مجرى نهر يمر بالموقع.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن جميع المتوفين مهاجرون ماتوا تجمدا بسبب شدة البرد بعد عبورهم للحدود الإيرانية التركية، وانكشفت جثثهم بعد ذوبان الثلوج، وفق ما ذكر موقع صحيفة “حرييت” التركية.

ولم توضح وسائل إعلام تركية أو جهات رسمية جنسيات المهاجرين الستة.

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