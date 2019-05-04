أردوغان: محاولات تدمير اقتصاد تركيا مستمرة

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد بلاده لا يزال يتعرض لمحاولات لتدميره، إلا أن السلطات باتت تسيطر على الأمور، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين.

وقال أردوغان، خلال اجتماع مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك في اسطنبول، اليوم السبت: “محاولات تدمير الاقتصاد التركي عبر أسعار الصرف لا تزال مستمرة، لكننا بتنا نمسك بزمام الأمور”.

وشدد الرئيس التركي خلال الاجتماع على استعداد بلاده “لتقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين الأجانب”.

وبعد سنوات من نمو سريع ناجم عن طفرة في عمليات البناء والقروض الرخيصة، شهد الاقتصاد التركي العام الماضي أزمة حادة، نتيجة هبوط حاد لعملتها الليرة التي خسرت نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وحمل الرئيس التركي مرارا أطرافا خارجية المسؤولية عن مشاكل الاقتصاد التركي، متحدثا عن مؤامرة تستهدف استقرار بلاده.

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