التشكيلة الرسمية للوداد أمام صانداونز

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هبة سبور
قرر المدرب التونسي فوزي البنزرتي دخول مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بتشكيلته الإعتيادية بدون مفاجأت تذكر حيث قرر الاعتماد على الأسماء التالية : التاكناوتي – كومارا – داري – نصير – العملود – السعيدي – جبران – الكرتي – الحداد – أووك – المترجي
وسيحاول فريق الوداد الدفاع عن فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب بالرباط بنتيجة هدفين مقابل واحد من أجل ضمان العبور للمباراة النهائية , مع العلم أن المباراة ستجرى في جو حار سيكون له تأتير على الطراوة البدنية للاعبين .
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