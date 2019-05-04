التشكيلة الرسمية للوداد أمام صانداونز

هبة سبور

قرر المدرب التونسي فوزي البنزرتي دخول مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بتشكيلته الإعتيادية بدون مفاجأت تذكر حيث قرر الاعتماد على الأسماء التالية : التاكناوتي – كومارا – داري – نصير – العملود – السعيدي – جبران – الكرتي – الحداد – أووك – المترجي

وسيحاول فريق الوداد الدفاع عن فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب بالرباط بنتيجة هدفين مقابل واحد من أجل ضمان العبور للمباراة النهائية , مع العلم أن المباراة ستجرى في جو حار سيكون له تأتير على الطراوة البدنية للاعبين .

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