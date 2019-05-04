التشكيلة الرسمية للوداد أمام صانداونز

نُشر بتاريخ :  2019-05-04 - 13:11
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هبة سبور

قرر المدرب التونسي فوزي البنزرتي دخول مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بتشكيلته الإعتيادية بدون مفاجأت تذكر حيث قرر الاعتماد على الأسماء التالية : التاكناوتي – كومارا – داري – نصير – العملود – السعيدي – جبران – الكرتي – الحداد – أووك – المترجي

وسيحاول فريق الوداد الدفاع عن فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب بالرباط بنتيجة هدفين مقابل واحد من أجل ضمان العبور للمباراة النهائية , مع العلم أن المباراة ستجرى في جو حار سيكون له تأتير على الطراوة البدنية للاعبين .

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