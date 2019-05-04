اختتام الدورة التاسعة لدوري الامير مولاي الحسن لكرة القدم بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

اختتمت يوم الخميس فعاليات الدورة التاسعة لدوري ولي العهد الامير مولاي الحسن في كرة القدم، لفائدة شباب جهة مراكش ـ اسفي، بملعب 20 غشت بمقاطعة المدينة.

وفاز فريق شباب المسيرة في المباراة النهائية على فريق شباب سيدي يوسف بحصة خمسة اهداف لاربعة، والتي والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو، والكاتب العام بالولاية، ورئيس مقاطعة المدينة يونس بنسليمان، والمدير الجهوي للشباب والرياضة، وخلالها تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.

وتأتي هذه الدورة بمناسبة الذكرى السادسة عشر لميلاد الامير مولاي الحسن، والمنظمة من قبل الجمعية الرياضية لمشجعي نادي الكوكب المراكشي.

وتميزت الدورة، بمشاركة 32 فريقا من جهة مراكش ـ اسفي، حيث خصصت سلطات مدينة مراكش اربعة ملاعب لاحتضان مختلف المقابلات الاقصائية.

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