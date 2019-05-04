الملك يبرق عاهل التايلاند : “نعتز أسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك ماها فاجيرالونكورن بوديندراديبايافارنكون، وذلك بمناسبة تتويجه ملكا لمملكة التايلاند.

وأعرب الملك محمد السادس بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لعاهل مملكة التايلاند بالتوفيق والسداد في خدمة شعبه.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة سعيدة، لأعرب لكم عن عميق اعتزازي بما يربط أسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا ارتياحي لما يجمع بلدينا من علاقات تعاون وطيدة نحرص سويا على الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.

كما أعرب الملك محمد السادس مجددا عن أصدق عبارات تهانئه، مقرونة بمتمنياته الخالصة لعاهل التايلاند، ولعقيلته، الملكة سوثيدا، ولسائر أفراد أسرته الملكية، بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء.

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